Photo: mio

2025年3月3日の記事を編集して再掲載しています。

パッと出してカシャっと撮るには、iPhone 16eのシンプルさが心地いい。

iPhone 16eは、iPhone 16シリーズの「48MP Fusion」カメラが搭載されているとあって超高解像度。シングルカメラだけど、1つで超高解像度と2倍望遠の2役をこなしてくれるんです。となると気になるのは、iPhone 16との写真の違い。

そこで、iPhone 16eとiPhone 16 Plusとで写真を撮り比べてみました。

iPhone 16eの方が気持ち鮮やか？

iPhone 16eで撮影

iPhone 16 Plusで撮影

iPhone 16eとiPhone 16 Plusで同じ物を撮ってみたところ、ほとんど差はないのですが、iPhone 16eの写真の方が鮮やかというか、メリハリがあるというか…。

左から、iPhone 16e、iPhone 16 Plusで撮影

同じタイミングで撮っているのですが、Tシャツの白さの写り方に若干違いがあるようにも感じます（ただ、完全に同じ角度で撮っているわけではないので光の加減などで違いが出ている可能性も）。

Photo: 編集部 左から、iPhone 16e、iPhone 16 Plusで撮影

一方、インカメは彩度も輝度もほぼ同じような感覚。アウトカメラだと、iPhone 16eの方が黄緑系の色味が強めに見える気がしました。

iPhone 16eはカメラ機能もシンプル

左から、iPhone 16e、iPhone 16 Plus

iPhoneで撮る写真といえば、Instagramのストーリーや、家族にシェアするくらいなわたし。パッと見カメラの画面もシンプルなiPhone 16eですが、これくらい直感的なのも瞬間を記録したいSNS世代にはちょうどいいのかもしれません。

そして、iPhone 16eには「シネマティック」と「空間収録」がありません。ほかにも、マクロ写真撮影がないなどの違いもありますが、シングルカメラとあって「0.5倍 光学ズームオ﻿プ﻿シ﻿ョ﻿ン」がないんです。ただ、個人的にはiPhone 16 Plusを使っていても、広角で写したい時は歪みが少ない1倍で撮ることが多いので、0.5倍がなくてもそこまで困ることはなさそう。

左から、iPhone 16e、iPhone 16 Plus

あとは、iPhone 16eは右上に表示されるリアルタイムの「フォトグラフスタイル」もなし。わたしの場合iPhone 16 Plusでもフォトグラフスタイルを使ったことがなく…。Instagramのストーリーなんかは、友だちとのセルフィーやごはん、景色をいわゆる撮って出しで載せちゃっているので、これもとくに問題ないかも。

実際に使ってみて、ボディはコンパクトなのにしっかり綺麗に写してくれて、何よりパッと出して手軽に撮れる点がとても気に入りました。

SNS世代のわたしにとっては、カメラは総じて物足りなさのない使い心地に感じたし、むしろコンパクトさや身軽さを求めるなら、16eも選択肢として十分ありだな〜。

