Microsoftは3月10日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6（FH6）」において、スーパースポーツカー「2022 Acura NSX Type S」の実装を発表した。

「2022 Acura NSX Type S」はホンダのスーパースポーツカー。2代目NSXの集大成として2021年8月に発表され、全世界350台限定で販売された。本作では、ホンダが北米で展開している「Acura（アキュラ）」ブランドのクルマとして実装される。

今回「Forza Horizon」公式Xにて、ゲーム内映像を公開。カーボンマットグレー・メタリックで塗装されたカッコいい「2022 Acura NSX Type S」の姿を見ることができる。

舞台は整った。



