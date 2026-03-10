「何着ればいいか分からない」人へ！【GU】40・50代の今 → 春に♡「ストライプ柄シャツ」

そろそろ春を意識したコーデが組みたいけれど、何を着ればいいか分からない……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、一点投入で着映えしそうな「ストライプ柄シャツ」。爽やかでオンにもオフにも使いやすいストライプ柄シャツは、ワードローブの即戦力になる予感。今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる、リラックスシルエットのシャツをピックアップしました。

シーズンムードを盛り上げる爽やかなストライプ柄

【GU】「ドルマンスリーブストライプシャツ」\2,490（税込）

爽やかなストライプ柄で好印象が狙えるシャツ。レギュラーカラーできちんと感があり、オフィスカジュアルにもぴったりです。ドルマンスリーブで程よいゆとりがあるので、羽織りとしても使いやすい優れもの。まだ寒い今の時期にはカーディガンやジャケットと合わせて、暖かくなったら主役にとロングシーズン活躍しそう。ジーンズと合わせてカジュアルに仕上げたるほか、モノトーンコーデの差し色に使うのも◎

シアーTシャツと重ね着してこなれ感アップ

色展開はブルーとピンク、それに写真のイエロー。顔まわりをパッと明るい雰囲気に見せてくれるイエローのシャツは、春らしい華やかさを醸します。シアーTシャツにストライプ柄シャツを合わせれば、季節感高まる爽やかなコーデに。さり気なく見えるダークブラウンのTシャツが、コーデにメリハリをつけてくれます。ボトムスはオフホワイトを選んで、シャツの色味を引き立てるのがベター。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M