WBCチェコ代表を荻野貴司が陣中見舞い

昨季限りでプロ野球のロッテを退団した荻野貴司外野手が今季からプレーする、チェコ1部エクストラリーガのドラッツィ・ブルノの公式インスタグラムが、荻野の近影を投稿。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCを戦うチェコ代表の応援に駆け付けたことを明かしている。

陣中見舞いに訪れた。ドラッツィ・ブルノ公式は、荻野との共同投稿で、チェコ代表の選手らと東京ドーム前で記念撮影を行う荻野の写真を投稿。「荻野貴司選手が 東京ドーム に来て、チェコ代表を応援してくれました」と日本語でつづった。

別のカットでは、同チームのユニホームを掲げる荻野の姿も。「オフの日には チェコ大使館 で再会し、ドラッツィ・ブルノのユニフォームとプレゼントをお渡ししました」と説明している。

2月には同大使館で、マルチン・クルチャル大使と面会し、チェコ代表のWBCへの出場について話し合うなど、プレー前から既に同国との懸け橋となっている荻野。同公式は「ドラチのユニフォームでプレーする日が今から楽しみです！」と心待ちにしていた。

コメント欄では日本ファンから「日本での素敵な交流たくさんですね」「友好も深められているのが、素敵です」「オギさんがんばってね」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）