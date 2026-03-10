イランに対する軍事作戦の長期化で、私達の暮らしがどのような影響を受けるのか、中東情勢を整理したうえで、番組コメンテーターで経営コンサルタントの坂口孝則氏に解説してもらいます。



ではまずこのイラン情勢ですが、日本へも影響するとのことです。津川さん、改めて今何が起きているのか教えてください。





（津川 祥吾アンカー）ちょっとおさらいになるかと思いますが、2月28日ですね、イスラエルとアメリカがこのイランを攻撃をしました。それに対してイランがですね、当然イスラエルに対しても報復攻撃をしているんですが、それだけではなくて、中東の他の国の…例えば米軍基地を中心にですね、いろいろなところを攻撃をするということで、反撃も含めて中東全体が、今、軍事行動の対象になってしまっているという話ですね。このイランの反撃がですね、中東全体に広がっているんだという報道がありますが、ちょっとそれだけではなくて、実はイスラエルはですね、この上のレバノンというところも攻撃をして、かなりたくさんのお子さんが亡くなったという報道もあります。あるいはアメリカも攻撃に参加する中で、例えばイランのですね、このホルムズ海峡の近くの海軍基地をトマホークで攻撃したと言われていますが、この時もですね、100人以上のお子さんが亡くなったと…、非常にあちこちでですね、非常に深刻な被害が出ているという今の現状ですね。（徳増 ないる キャスター）そして日本への輸送ルートとなるのがこの海峡になりますね…。（津川 祥吾アンカー）今、このホルムズ海峡というのがありましたが、日本の原油がですね、ここを通って輸入をされるものですから、ここが通れなくなると、日本に原油が入ってこなくなると。ちなみにですね、こちらにも海峡があるんですが、こちらはこちらで数年前にですね、いわゆる武力組織…武装集団と言っていいですかね…が小船を攻撃するということをやっていまして、なかなか通りにくくなっていると。こちらも通りにくい…こちらも通りにくい…ということが、日本の生命線に非常に大きな影響を与えるのではないかというのが心配されているところです。（徳増 ないる キャスター）では、ここからは経済の専門家でもいらっしゃいます坂口さんに、日本への影響、私たちの生活への影響がどうなのかうかがっていきます。どんな影響が考えられますか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）私たちの生活に間接、あるいは直接的に影響を及ぼす分野として3つ考えているんですけれども。まず1つ目がガソリンと物流ですね。これはズバリの領域です。そして運ぶという意味で、2番目に食料品や日用品。その結果として3番目に電気代とか給料にまで影響が及ぶんじゃないかというふうに予想しています。（徳増 ないる キャスター）では、1つずつ解説していただきますが、まずガソリン物流です。（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）はい。今はですね、ガソリン代が…20円から30円/リットル上がるんじゃないかとなりますが…、これはバレルといって元となるのが、ちょっと前まで1バレル67ドルぐらいだったのが、今90ドルぐらいまで上がっているんですね。（津川 祥吾アンカー）1.5倍ですかね。（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）はい。ですので、ガソリンが20から30円ぐらい上がり、かつVTRの中で200円に行くんじゃないか…1リットルあたり…行くんじゃないかという話がありましたが、1バレルがですね、恐らくですが、100ドルから110ドルぐらい超えるとなると…200円というのが現実味を帯びてくるんですね。今、日本というのはすべて物を運んでもらってますので、物流コストが上昇すると同時に、中東あたりから物がやってくるのが…だいたい通常から比べて2週間から3週間ぐらい遅れて入ってくるという影響も出てくるということですね。（津川 祥吾アンカー）今ちょっと下がってますが、そんな影響はどうですか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）そうですよね…、だから、ちょっと前は110ドルというところが、89、90ドルに行きましたので、ちょっと予想ほどは影響が大きくなさそうなんですが…、とはいえ、戦争前に比べると20ドル以上、上がってますので、このガソリンの20から30円っていうのは、そんなおかしい数字ではないのかなという気がしますね。（徳増 ないる キャスター）すべての物流コストに…ということで心配なのが…次です。日用品、食料品ですね。（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）そうですね。これはですね、インフレ第2ラウンドと書いているんですけれども…よく加工食品に使われている小麦自体は、日本政府がコントロールしていますので、ちょっとこれから様子見なんですが、とはいえ油、そして例えば洗剤、オイル、加えまして例えば食料品作る時の肥料というのが原油由来ですので、カタールとか中東から来ているんですね。これらは物流含めて価格の上昇傾向にありまして、たまたま4月から…ただでさえ2000とか3000の加工品目が上がろうとしていたのに、加えてプラスアルファの影響が出るんじゃないかという感じですかね。（徳増 ないる キャスター）本当に家計には大きな影響がありそうですが…、プラスしてエネルギーですね。電気代や金利、給料など…こちらへの影響は？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）そうなんですよね。これ今、電力で言いますと、だいたい3か月ぐらいのコストの平均をとってプラス2か月後なので、VTRで永濱さんが解説なさっていたように、5、6か月後なので、やはり夏ぐらいに影響があると思うんですね。その結果、各産業にも…給料という意味…書いてますけど、やはり各会社で使う電気代にも影響があるわけですので、生産がストップしたり生産コストが上がったりすることによって、給料…残念ながら来年以降は、もしかすると上昇が鈍化するかもしれないなということですね。（徳増 ないる キャスター）そうなんですね…。そして、こうした状況の中で私たちが家計を守るために今できることや心構えというのは？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）これあまり多くはないんですが…。3万5000円からだいたい5万円ぐらい、年間の家庭の支出が増えると言われてますので、1週間あたりに換算すると1000円ぐらいの支出が増えると言われてますので、1000円ぐらいなので、その1000円ぐらい…工夫して乗り切るということでしょうかね。（津川 祥吾アンカー）毎週1000円ってことですね。（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）毎週1000円…1日100円…150円ぐらいですか…。（徳増 ないる キャスター）なんとか工夫して乗り切りたいですね。