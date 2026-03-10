リアーナ在宅中に自宅が銃撃される 35歳女性が殺人未遂容疑で逮捕
歌手リアーナの自宅を銃撃したとして、35歳の女性が逮捕された。リアーナは在宅していたが、負傷者は報告されていない。一緒に暮らすパートナーのエイサップ・ロッキーや3人の子どもたちが在宅していたかは分かっていない。
【写真】リアーナ、約330万円のジュエリーを着用した出産時ショット
Varietyによると、殺人未遂の容疑で逮捕されたのはイヴァナ・リセット・オルティスという女性。現地時間3月8日午後1時15分頃、米カリフォルニア州ビバリーヒルズにあるリアーナ宅の前に停めた白いテスラ車から数発の銃弾を発砲し、1発が壁を貫通したほか、門や外に駐車していたRV車に当たったようだ。
通報を受けた警察がヘリコプターで捜索したところ、逃走する容疑者を発見。シャーマン・オークスのショッピングセンターでオルティス容疑者を逮捕した。彼女の車からは、アサルトライフル1丁と薬きょう7個が見つかっている。
2019年からエイサップ・ロッキーと交際中のリアーナは、この自宅でロッキーと3歳半の長男RZA、2歳半の次男ライオット、そして昨年9月に出産したばかりの長女ロッキ・アイリッシュ・メイヤーズと共に暮らしているという。事件当時、家族全員が在宅していたかどうかは分かっていない。
