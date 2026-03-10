店の前にできたこの行列。一体、何の店か中を見てみると…。



（取材ディレクター）

「すごい量で、スープが溢れそうです。」



実はこれ、なみなみと注がれたスープが衝撃的と、SNSなどで全国的に話題となっている「スープパスタ」の専門店。その人気店が静岡に上陸し今、注目を集めているんです。



もちろん、見た目だけでなく味もおいしいと評判で、シメには驚きのサービスも。





（客）「出て来た時にスープがたくさんあって、すごくビックリしました」（客）「3回目です。スルスル入っておいしなって」（客）「もう10回近く来てると思います。みんな当たりでおいしいです」そして、パスタといえば全国に321店舗を展開するご存じ｢ジョリーパスタ｣。実は先週、期間限定の「スープパスタ」が登場し、早くも大人気に。早速食べたという人たちは…。（客）「メッチャおいしいです。カキの味もスープに入っていて、すごくおいしいです」（客）「いっぱい魚介類とか入っていて、ボリューミーで大好きです」「every.life」は、今、人気急上昇中の「スープパスタ」を徹底取材。おいしさはもちろん、驚きのサービスなど人気の秘密を大調査します。今、全国的にブームとなっているスープパスタ。その火付け役となったのが千葉県松戸市が発祥のスパゲッティ食堂「ズッパ」。現在、全国に3店舗があり、2025年、静岡市葵区にも、その1つがオープンしました。（ズッパ 村岡 裕介 オーナー）「多い時で最大（1日）200人ぐらいですかね。ご来店いただきました。ちょっとやはりブームになって来てるかなって感じはします」週末にはこの行列。スープパスタへの注目度の高さがうかがえます。そんな「ズッパ」のおすすめメニューは？（ズッパ静岡 村岡 裕介 オーナー）「お待たせいたしました。トマトズッパでございます」これが一番人気、ズッパ名物「トマトズッパ」。器からこぼれるほど、なみなみと継がれたスープが衝撃的とSNSなどで話題となり、さらに味もおいしいと大人気に。ずばり、おいしさの秘密を聞いてみると!?（ズッパ静岡 村岡 裕介 オーナー）「毎日野菜から出汁をとっているスープをベースに作っているので、やはりコクが出ます、これで」パスタの食材に使用する8種類ほどの野菜とハーブを、毎日3時間ほど煮こんでダシをとっているのです。そして、玉ねぎやベーコンなどを炒め、先ほどのスープを投入。最後に国産の完熟トマトを合わせれば、「トマトズッパ」の完成。ベーコンやイカ、キノコとの相性も抜群です。他にも、スープパスタとしては珍しい「カルボナーラ」も大人気。コクのあるクリームソースにあらびきコショウでパンチを加え、平飼いのこだわり玉子を崩していただくパスタは絶品です。さらに、ニンニクとあらびきコショウがたっぷりの、刺激的な「ブラックペペロンチーノ」など、メニューは全部で15種類。お客さんの反応は？？（客）「出て来た時に、すごくスープがいっぱいあって、すごくビックリしました」（客）「3回目です。スルスル入っておいしなって思います」（客）「ナポリタン大好きなんですけど、また違うナポリタンが食べられてよかったです」（客）「もう10回近く来てると思う。他にはないのと、何食べてもおいしいし、みんな当たりでおいしいです」実は、「ズッパ」の人気の秘密は、味はもちろんですが、なんとパスタの大盛が無料なのです。さらに…！（ズッパ静岡 村岡 裕介 オーナー）「最後に残ったスープでリゾットライスを作ることができます」実は、このライスも野菜でとったダシで炊いていて、リゾット用にチーズも振りかけるこだわりも。最後の一滴まで余すところなく味わってほしい…という願いが込められたリゾット。なんとこのサービスも無料なんです。（客）「スープがおいしいのでリゾットもおいしくいただいています」（客）「大盛が無料なのと、しめのリゾットがあるのがすごく魅力的だなって思います」（客）「思ったよりサラサラっと入っちゃって、最後までおいしくいただけました」（客）「今の時代には助かるサービスです」麺にスープ、そしてリゾットまで楽しめる、新感覚スープパスタ。これは、並んででも食べる価値ありです。続いては、パスタの全国チェーン「ジョリーパスタ」。1983年に東京の三軒茶屋に1号店をオープンし、現在は全国に321店舗を展開。まさに日本を代表するパスタ専門店です。人気のランチは大盛無料、スープもお替り自由でこの値段はとってもお得です。ところで、今話題の“スープパスタ”について聞いてみると？（ジョリーパスタ 谷 穂乃香 チーフ）「ジョリーパスタでは昔から人気の商品にはなっているが、今回注目されているということで、パスタ業界全体として、また盛り上がっていけたらいいなというふうに思います」元々人気だという、“スープパスタ”ですが、そのこだわりを聞いてみると。（ジョリーパスタ 谷 穂乃香 チーフ）「テーマは『食べるスープ』で、パスタ、具材だけではなく、スープの最後の一滴まで食べていただけるように、スープのとろみだったりとか味付けにもこだわった商品を作っております」全てにおいての最高のクオリティーを求め、日々試作品を作り、試行錯誤を繰り返しているといいます。そんな、進化が止まらない「ジョリーパスタ」では、先週、期間限定で2種類のスープパスタを発売。まず1つ目は…。（ジョリーパスタ 谷 穂乃香 チーフ）「エビの明太子クリームスープ。たっぷりの具材と明太子ソース、バターやカイワレ、刻みのりのトッピングで彩り豊かな春らしい色合いの一品です」有頭エビやホタテなど、豊富な魚介にピリッと辛い明太子と、溶けだしたバターが見事にマッチした渾身のクリームスープパスタです。さらに、これは「瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」。カキのうま味がクリームスープに溶け込み、さらに甘みのあるたっぷりな野菜は、濃厚なクリームスープと相性抜群。また、別添えの西洋わさびを加えると上品でさわやかな味わいに変化するんです。スープパスタを注文した人に話を聞くと…。（客）「メッチャおいしいです。味が濃くて、カキが入ってるので、カキの味もスープに入っていて、すごくおいしいです。満足です」（客）「食材がたくさん入っていて食べ応えがあります。とてもおいしいです」（客）「自分じゃちょっと作るのが難しいと思うので、いっぱい魚介類とか入っていて、ボリューミーで大好きです。おいしいです」こだわりのスープに食材と麺が絡み合って生まれる最高のハーモニー。パスタの新たな世界を求めて、試してみてはいかがですか？