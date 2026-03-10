８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌3月10日】中国甘粛省敦煌市が初春を迎えた。観光客は春風を感じながら広大な砂漠を遊覧し、シルクロードの風情を楽しんでいる。

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で記念撮影する人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で記念撮影する人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）