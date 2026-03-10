◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセン

昨年の覇者クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、追い切り前日のこの日、栗東・坂路を６２秒８―１４秒７で駆け抜け、牝馬らしからぬ雄大な馬体を弾ませた。４日のＣＷコースでは、ラスト１ハロンでこの日の最速タイとなる１０秒９（６ハロン８１秒５）をマークして上々の動きを見せている。福永助手は「放牧でリフレッシュを図り、このレースを目標にしています。１週前追い切りではしまいをしっかりと伸ばし、時計的にもよく動けていました」とうなずいた。

昨年は新潟記念の本馬場入場で転倒し、競走除外のアクシデント。前走の天皇賞・秋では９着だったが、着差はわずかに０秒４しかない。「牡馬の一線級が相手でしたが、不利な大外枠からよく頑張ってくれました」と同助手は振り返った。ヴィクトリアマイル以来の実戦だったことを思えば、着順以上の評価ができる。

今年は昨年勝った金鯱賞を始動戦にチョイスした。２４年のローズＳも含め、中京の２０００メートルは２戦２勝と相性のいい舞台だ。「この馬の実力を発揮できる条件です。昨年とメンバーは違ってきますが、いい走りができれば」。昨年は跳びが大きいこの馬にとって、適していない雨の重馬場だったが、ねじ伏せる形で鼻差で勝利をもぎ取った。今のところ、良馬場が見込める今年は、昨年よりも切れが増すはずだ。

中内田厩舎は１９年のダノンプレミアム、２３年、２４年をプログノーシスで勝っており、金鯱賞を４勝、３連覇中だ。もし今年も勝てば、史上初のＪＲＡの平地Ｇ２・４連覇となる。４勝全ての手綱を執ってきた川田とのゴールデンコンビで、偉業を成し遂げる。