¡¡Âçºå·ºÌ³½ê¤Î¶ºÀµ°å´±¤À¤Ã¤¿ÃËÀ°å»Õ¤¬10Æü¡¢Æ±Î½¤ÎÉÔË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÉôÄÌÊó¸å¡¢´õË¾¤·¤Ê¤¤ÊÌ¤Î·ºÌ³½ê¤Ø¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ìÂà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ËÌó9200Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÂçºåÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯8¡Á9·î¡¢ÃËÀ¤¬¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿Èï¼ýÍÆ¼Ô¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢Æ±Î½¤Î°å»Õ¤¬¹³Àº¿ÀÉÂÌô¤òÃí¼Í¡£ÌäÂê»ë¤·¤¿ÃËÀ¤¬25Ç¯1·î¡¢Âçºå¶ºÀµ´É¶è¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÆâÉôÄÌÊóÊ¸½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±3·î¡¢´õË¾¤·¤Ê¤¤ËÌ¶å½£°åÎÅ·ºÌ³½ê¤Ø¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤º¤µ¤ó¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÆâÉôÄÌÊó¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£