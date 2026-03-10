◇大相撲春場所3日日（2026年3月10日 エディオンアリーナ大阪）

3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は東前頭筆頭の若隆景（31＝荒汐部屋）を押し出し2勝1敗とした。立ち合いは互いに低い体勢。安青錦は左をのぞかせながら突っ張りに切り替えて突き放す。そのまま押し出した。2日目に義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）に寄り倒されたものの、連敗しなかった。

連敗スタートの横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭2枚目の藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）に引き落とされて自己ワーストに並ぶ3連敗となった。右をのぞかせて前進したものの、右のど輪の藤ノ川に回り込まれ、引き技を食らった。初日は若隆景（31＝荒汐部屋）のおっつけからの攻めに屈し、前日2日目は新小結の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に真っ向から寄り切られ、この日も精彩を欠く内容だった。藤ノ川は横綱初挑戦で金星を獲得した。

横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで義ノ富士を首投げで下し無傷の3連勝とした。中に入られ、まわしの結び目付近をつかまれた。体勢不利でも後退しながら振り払うように投げを打つと、義ノ富士は足が出ず崩れた。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭2枚目の美ノ海（32＝木瀬部屋）をすくい投げで裏返しにして無傷の3連勝とした。中に入ろうと前進してくる相手の動きを冷静に見極め、右へ回り込みながら、いなすなど冷静に対応。最後は差した右ですくって裏返しにした。