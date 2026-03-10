東日本大震災から11日で15年です。



時の流れとともに、記憶の風化が懸念される中、多くの命が犠牲になった大災害を伝えつなごうとする写真展が大館市で開かれています。



津波に流され、道路の上で積み重なった、無数の車。



海から2キロあまりも離れた小学校に押し流されてきた船。



大館市の中央公民館で、開かれている、東日本大震災の写真展です。



震災の記憶を風化させず後世に伝えつなごうと、毎年この時期に開かれています。





会場には、震災後まもなく被災地へ応援に入った消防や警察、自衛隊などが現地で撮影した写真、180点が展示されています。津波による甚大な被害を受けた、岩手、宮城、福島の被災直後の状況、それに救助活動や行方不明者を捜索する様子がおさめられています。震災から数日後に、岩手の山田町で撮影された写真です。漁船でしょうか、海沿いにある建物の上に、一隻の船が打ち上げられています。大津波がまちを飲み込んでいったことがうかがえます。写真を見ている男性「本当に考えられないですね。ふつうの生活って本当にありがたいもんですね」「ひどくてなんとも言えないです…」東日本大震災からあすで15年。被災地の姿をいまに伝えるこの写真展は、来週月曜日16日まで、大館市の中央公民館で開かれています。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします