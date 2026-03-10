毎年のように若手有望株を複数獲得しているチェルシーの補強戦略には疑問の声もあるが、チェルシーは今夏もそのスタンスを続ける考えなのだろうか。



今も注目している若手有望株は複数おり、その1人がNewヤヤ・トゥレとも言われるロリアン所属MFアルトゥール・アヴォム（21）だ。



ヤヤ・トゥレはコートジボワール代表として長く活躍した中盤のビッグマンだったが、一方のアヴォムはカメルーン代表でプレイする173cmのセントラルMFだ。サイズ面に関してはヤヤ・トゥレと違いがあるが、英『The Sun』はNewヤヤ・トゥレとの声があると伝えている。





LE BUT DE L'ANNÉE D'ARTHUR AVOM ?!pic.twitter.com/02xCIMHG7N — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 8, 2026

そのアヴォムは、9日に行われたリーグ・アン第25節のリール戦で驚きのミドルシュートから得点を記録。相手のクリアボールをダイレクトで叩き込んだ一撃で、これがSNSでも絶賛されている。「技術的な面で言えば、ここ数シーズンのリーグ・アンでも最も難易度の高いゴールだ」「プスカシュ賞の候補に入ると思う」関心を示しているクラブはチェルシー以外にもあるが、アヴォムは今夏にも動くだろうか。