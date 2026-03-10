◆オープン戦 阪神２―１西武（１０日・甲子園）

西武・長谷川信哉外野手（２３）が好調を維持している。

外野手登録の長谷川だが、この日は「１年目のフェニックス・リーグ以来ぐらい（のスタメン）」という「７番・一塁」で先発出場。打撃では両軍無得点の２回２死一塁でチーム初安打となる左前安打を放ってチャンスを拡大するなど３打数１安打１四球。守備では、両軍無得点の４回無死走者なしの場面で、投手の後ろに飛んだ勢いの弱い打球を猛チャージして処理した遊撃手・仲田からの送球を体をめいっぱいに伸ばして捕球する好プレーを見せ貴重なアウトをもぎ取るなど、攻守で存在感を発揮。西口監督も「状態はいいんじゃない。だからこういう形ででも打席を与えて試合に出してる」と状態の良さに太鼓判を押す。

オープン戦でスタメン出場した４試合と、途中出場して打席にも立った２試合の計６試合で安打を放つなど、打率はここまで４割６分７厘。ＤｅＮＡから桑原がＦＡ移籍し、林安可、カナリオの両新外国人も外野手で、争いは厳しいが、「ゾーンの中で振りにいくことができてるので結果としてつながってる。１日１本じゃ足りないですけど、それを積み重ねていくことが今は大事。そのヒットの中でも内容を良くしていこうと」と開幕スタメン奪取へ猛アピールを続けていく。