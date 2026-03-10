◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

ＷＢＣ１次ラウンドの最終戦・チェコ戦に臨む日本のスタメンが発表された。ここまで野手１６人で唯一、出番がなかった広島の小園海斗内野手が「６番・遊撃」で今大会初出場を果たすことになった。

昨季はセ・リーグで首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得。本職の遊撃に加え二塁、三塁も守れるマルチさも魅力だが、今大会の３試合は二塁・牧、三塁・岡本、遊撃・源田が固定され、出場機会に恵まれなかった。大会前から「出番が来たときに仕事ができるように準備するだけ」と語っていたが、満を持しての活躍に期待がかかる。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は８日のオーストラリア戦後に自身のインスタグラムを更新し、「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＳＡＭＵＲＡＩ」の文言とともに小園とのグータッチ写真を投稿していた。ラスト侍がいよいよ、東京ドームのグラウンドに立つ。

両チームのスタメンは以下の通り。

【日本】

１（右）森下翔太

２（左）佐藤輝明

３（一）村上宗隆

４（指）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（遊）小園海斗

７（中）周東佑京

８（捕）中村悠平

９（二）牧原大成

（投）高橋宏斗

【チェコ】

１（二）テリン・バブラ

２（遊）ボイテハ・メンシク

３（中）マレク・フルプ

４（捕）マルティン・チェルベンカ

５（指）ミラン・プロコップ

６（一）マルティン・ムジーク

７（三）マルティン・チェルビンカ

８（左）ウィリアム・エスカラ

９（右）マックス・プレイダ

（投）オンジェイ・サトリア