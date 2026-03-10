「ラストサムライ」小園海斗が「６番・遊撃」でＷＢＣ初スタメン 野手陣唯一３戦未出場もようやく初陣
◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）
ＷＢＣ１次ラウンドの最終戦・チェコ戦に臨む日本のスタメンが発表された。ここまで野手１６人で唯一、出番がなかった広島の小園海斗内野手が「６番・遊撃」で今大会初出場を果たすことになった。
昨季はセ・リーグで首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得。本職の遊撃に加え二塁、三塁も守れるマルチさも魅力だが、今大会の３試合は二塁・牧、三塁・岡本、遊撃・源田が固定され、出場機会に恵まれなかった。大会前から「出番が来たときに仕事ができるように準備するだけ」と語っていたが、満を持しての活躍に期待がかかる。
ドジャース・大谷翔平投手（３１）は８日のオーストラリア戦後に自身のインスタグラムを更新し、「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＳＡＭＵＲＡＩ」の文言とともに小園とのグータッチ写真を投稿していた。ラスト侍がいよいよ、東京ドームのグラウンドに立つ。
両チームのスタメンは以下の通り。
【日本】
１（右）森下翔太
２（左）佐藤輝明
３（一）村上宗隆
４（指）吉田正尚
５（三）岡本和真
６（遊）小園海斗
７（中）周東佑京
８（捕）中村悠平
９（二）牧原大成
（投）高橋宏斗
【チェコ】
１（二）テリン・バブラ
２（遊）ボイテハ・メンシク
３（中）マレク・フルプ
４（捕）マルティン・チェルベンカ
５（指）ミラン・プロコップ
６（一）マルティン・ムジーク
７（三）マルティン・チェルビンカ
８（左）ウィリアム・エスカラ
９（右）マックス・プレイダ
（投）オンジェイ・サトリア