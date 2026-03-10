◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド（Ｒ）の最終戦となるチェコ戦のスタメンから外れた。侍ジャパンはすでに１位通過を決めており、１４日（日本時間１５日）の準々決勝に向け、コンディション調整を優先したとみられる。この日の試合前練習では、グラウンドでのキャッチボール後、一塁側のブルペンへ。捕手・坂本を相手に２９球を投じた。

２３年大会は二刀流として投打で世界一に貢献した。今大会は「指名打者」登録で打者専念の大谷。ここまでは６日の初戦の台湾戦で先制満塁弾が飛び出すと、７日の韓国戦でも同点ソロを放つなど、試合前時点の１次Ｒ３試合で２本塁打。９打数５安打６打点で打率５割５分６厘と好調をキープし、１番打者としてチームを引っ張っている。

すでに６大会連続の８強入りが決定。準々決勝（ローンデポ・パーク）では、Ｄ組２位と激突する。Ｄ組はドミニカ共和国とベネズエラの２強で、いずれもメジャーのスター選手を擁する強敵。世界一の男がけん引する侍ジャパンは、２度目の連覇に向けて突き進む。

両チームのスタメンは以下の通り。

【日本】

１（左）森下翔太

２（右）佐藤輝明

３（一）村上宗隆

４（指）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（遊）小園海斗

７（中）周東佑京

８（捕）中村悠平

９（二）牧原大成

（投）高橋宏斗

【チェコ】

１（二）テリン・バブラ

２（遊）ボイテハ・メンシク

３（中）マレク・フルプ

４（捕）マルティン・チェルベンカ

５（指）ミラン・プロコップ

６（一）マルティン・ムジーク

７（三）マルティン・チェルビンカ

８（左）ウィリアム・エスカラ

９（右）マックス・プレイダ

（投）オンジェイ・サトリア