FRUITS ZIPPER、全員ハリポタ姿 松本かれんが“魔法”「メテオロジンクス」！ USJを本気で楽しむ動画が公開
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、メンバー7人そろってユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を楽しむ姿が、10日までにパークの公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】FRUITS ZIPPERの7人、USJをガチで楽しむ姿
USJは、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を4月5日まで開催中。スペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』も盛り上がり、FRUITS ZIPPERは2月8日に出演した。
メンバーは全力のライブパフォーマンスの一方、アトラクションなども思う存分楽しんだ。「ミニオン・パーク」の「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」では、ミニオンたちのハチャメチャに巻き込まれながら、撃って、壊して、ぶっ飛ばした。「イーブル・イーツ」では、フード「大悪党のためのドーナツ・バーガー 〜BBQ ポーク＆ベーコン〜」を悪党気分で味わった。
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、バタービールで乾杯し、自然とできた“ひげ” をメンバー同士で見せあい。そして、松本かれんが“魔法”に挑戦し「メテオロジンクス」を唱えて、雪をふらせることに成功。「えっ、（雪が）めっちゃふってきた！」「魔法をかけれた！」とメンバー全員で大興奮だった。
