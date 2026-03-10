◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

１次ラウンド（Ｒ）の４戦４勝をかけてＷＢＣ１次Ｒ最終戦のチェコ戦に臨む日本のスタメンが発表された。これまでの３試合でただ１人、野手では未出場だった広島・小園海斗内野手（２５）が「６番・遊撃」で初出場。阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「２番・右翼」、森下翔太外野手（２５）が「１番・左翼」で初めてスタメン出場する。大谷翔平投手はスタメンを外れた。

台湾、韓国、オーストラリアに３連勝して、Ｃ組１位突破を決めている日本。井端弘和監督（５０）は日本時間１５日に米マイアミで行われる準々決勝を見据えており、試合のなかった９日に都内で行った練習を視察した際に「試合でそんなに打席に立っていない選手もいると思いますし、まだ投げていない投手もいますので。しっかりといい打席を送ってもらえれば」とスタメンと控えの選手の入れ替えを示唆していた。

中日・高橋宏斗投手（２３）がＷＢＣでは自身初の先発を務める。９日には都内で練習し「全部勝ってマイアミに行きたいという思いは全員あると思う。マウンドに上がった時には１００％、力が出せる状態にしたい」と力強く語っていた。

◆侍ジャパンスタメン

１（左）森下

２（右）佐藤

３（一）村上

４（指）吉田

５（三）岡本

６（遊）小園

７（中）周東

８（捕）中村

９（二）牧原

（投）高橋