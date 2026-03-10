3月10日は、世界中のゲームファンにとって特別な日――“マリオの日”だ。

【写真あり】ルフィ役を演じる俳優の“マリオ愛”溢れるコスプレ

世界を席巻した“日本発コンテンツ”

日付の英語表記「Mar.10」が“Mario”に見えることから名付けられたこの記念日。もともとはアメリカのファンのあいだで自然発生的に広まったものだが、2016年、任天堂アメリカ公式が「Celebrate Mar.10 Mario Day!」という動画を公開し、事実上の“公式記念日”として世界に定着した。

今年もこの日に合わせて任天堂はさまざまな企画を打ち出した。

「映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の最新情報を発表する配信番組『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.3.10』が公開されたほか、コスメブランドLUSHとのコラボ商品を販売するなど、ゲームの枠を超えた企画が次々と展開されています」（エンタメ誌ライター、以下同）

そんな“マリオの日”に、もうひとつ注目を集めているのが、世界的人気アニメ作品『ONE PIECE』だ。

「Netflixシリーズとして制作されている実写版『ONE PIECE』シーズン2の世界独占配信が、偶然にも同じ3月10日にスタートしました。世界中に熱狂的なファンを持つ作品だけに、配信開始のニュースは国内外で大きな注目を集めています。先日はWBC関連イベントでキャストが始球式を務めるなど、大規模なプロモーションも展開されており、こうした動きが作品の話題性をさらに押し上げているようです」

しかし、実写版で主人公モンキー・D・ルフィを演じる俳優イニャキ・ゴドイには、ファンのあいだで知られる“あるエピソード”がある。

「過去の海外インタビューで好きなゲームキャラクターを聞かれたゴドイは、『マリオ』と回答しています。さらに自身のInstagramでもマリオのコスチューム姿を披露しており、その愛着ぶりをうかがわせています。日本発のゲームやアニメへのリスペクトを公言することも多いですね」

海賊王を目指すルフィ役でありながら、実は“マリオ派”――そんな微笑ましい事実がSNSでも注目されている。

《ONE PIECEのメイキング見たんだけどイニャキが可愛すぎた。インタビューの時のマリオの帽子マッチしてる》

《ひたすらマリオとゲームキューブの話してて謎の親近感湧いちゃった》

《こんなに日本の作品を好きって思ってくれるの嬉しい》

ゲーム界のレジェンドキャラクターの「マリオ」と、世界的人気アニメ『ONE PIECE』。くしくも“マリオの日”に、日本発の二大コンテンツが同時に話題をさらう形となった。