【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はプエルトリコが３連勝として準々決勝進出を決めた。

Ｄ組のドミニカ共和国とベネズエラも８強入り。両者は１１日に対戦し、敗れたチームが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本と対戦する。

ベネズエラ４―０ニカラグア

ベネズエラはアクーニャがソロを含む３安打２打点と打線をけん引し、７投手の継投で零封勝ち。ニカラグアは好機少なく、４連敗。

「切り込み隊長」、別格の存在感

ニカラグアのベーカー監督は、ベネズエラの切り込み隊長にお手上げといった様子だった。「アクーニャはいつもダメージを与えてくるんだ。スピードとパワーを兼ね備えた、素晴らしい外野手だ」

ブレーブスのアクーニャは２０２３年に４１本塁打、７３盗塁をマークした大リーグを代表するスター選手だ。この日も定位置の１番に座り、試合開始直後の第１打席に四球で出塁するとすかさず二盗を決め、相手の失策が絡んで三塁へ。次打者の犠飛であっさりと先制のホームを踏んだ。三回の第２打席で右中間席へのソロを放ってパワーを見せつけると、五回にも適時打を放って追加点をたたき出した。別格の存在感を放ち、３連勝の立役者となった。

次戦のドミニカ共和国との全勝対決に敗れた場合、ベネズエラは準々決勝で日本と対戦する。試合後の記者会見でそのことを聞かれたアクーニャは「日本が強いことは誰もがわかっている」とした上で、「私たちはドミニカ共和国を倒すためにプレーする。ただ、その結果がどうなろうとも、私たちは（準々決勝を戦う）準備ができている」と言い切った。（平沢祐）