千鳥・大悟がＭＣを務める日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１０日放送され、「ＴＨＥ Ｗ」王者が世間の感覚からかけ離れたベテラン芸人に猛クレームをつけた。

「お笑い世代間ギャップを埋めよう」のテーマでトークを展開し、２０２０年に「ＴＨＥ Ｗ」を制した吉住が私見を主張。バラエティー番組の定番シーンについて、「リアクションで水に落ちると、着替えるじゃないですか。そのときに女性スタッフさんがいるのに、パンツを平気で脱ぐじゃないですか。アレって犯罪なの知ってます？」と冷静に指摘した。

ベテラン勢の出川哲朗や藤本敏史らが必死に反論するも、吉住は「女性スタッフさんに『局部を見せられました』と言われると、犯罪者になるのは理解できますか？ホクホクしてすぐパンツ脱いでますけど」と問いかけ。「時代は変わったんです。犯罪者予備軍だと自覚していただいて」と厳しい言葉を投げかけた。

これだけで収まらず、「平成にテレビに出られてた方はスタッフさんに甘やかされ過ぎてる。時間が来たら（楽屋まで）呼びに来てもらえると思ってるじゃないですか」と続けて、藤本がこの日の収録の集合時間に少しだけ遅刻したことを暴露。「私たちは自分たちでＹｏｕＴｕｂｅやって、コメント読んで、世間とのズレがなくなった。お店の予約も自分たちで取ってるので、ちゃんと社会と接してる」と是正を求めた。