「春のグランピング滞在」では春を満喫するさまざまな体験が用意されています。まずは、春の味覚を味わえる食事からご紹介！

河口湖の絶景を望む客室のテラスリビングで、さわやかな空気と雄大な景色を眺めながら朝食をいただきます。オリジナルの木箱の中には、焼きたてのダッチオーブンブレッドや、菜の花とタケノコを使用したオムレツ、ソーセージなどがぎっしり。春ならではの味覚が楽しめる朝食で、1日のスタートを盛り上げてくれますよ。

■モーニングBOX

時間：7時30分〜9時50分

料金：4840円

予約：公式サイトにて前日までに要予約



旅の思い出を残すのにぴったりなアクティビティが「森の絵葉書づくり」。色鉛筆を使って絵葉書に色を付ける体験です。

クラウドテラス 木漏れ日デッキ

キャビンやクラウドテラスなど、お気に入りの場所をみつけて制作に没頭してみては？■森の絵葉書づくり料金：無料予約：不要

春の陽気を感じる午後には、クラウドテラスでスイーツを味わう「森のひととき」を。

「星のや富士」の敷地内にも自生していて、春に旬を迎えるヨモギを餅に使ったお汁粉が味わえます。スモアに見立てて焼きマシュマロを入れた最中もトッピング♪

雪解け後の力強い芽吹きをイメージしたスイーツを、コーヒーや緑茶と一緒に召し上がれ。

■森のひととき

時間：14時30分〜17時30分

料金：無料

予約：不要



森の演奏会

夜には、揺らめく焚き火を囲み、お酒を嗜む時間を過ごす「焚き火BAR」と、森の中に日替わりでギターやオカリナなどの音色が響く「森の演奏会」を要チェック。

春限定のドリンク「桜とベリーのカクテル」

焚き火BARでは、夕食後に春限定のドリンク「桜とベリーのカクテル」1694円を楽しめます。クランベリーの甘酸っぱさと桜リキュールの華やかな香りが特長の特製カクテルをぜひ。

■焚き火BAR

時間：19〜21時

料金：メニューにより異なる

予約：不要

■森の演奏会

時間：21時〜21時30分

料金：無料

予約：不要



朝のアクティビティは、「春の森 ディスカバーウォーク」がおすすめ。冬の眠りから覚め、生命の息吹に満ちあふれる春の森をグランピングマスターの案内で歩きます。野鳥が活発にさえずり、木漏れ日が木々に差し込み始める朝の森を散策。貸出し用の双眼鏡を手に、徐々に色づく花々や芽吹き始めた新芽、冬の眠りから覚めた生き物たちを観察しましょう。■春の森 ディスカバーウォーク時間：8時10分/8時30分所要時間：各回15分料金：無料予約：不要

午前中のアクティビティでもう1つおすすめしたいのが「薫る森の蒸留」。森に自生するヒノキやコブシ、山梨の春を彩る桃の花や葉から抽出した香りの違いを楽しむ体験です。香りを通じて、春の訪れや季節の移り変わりを感じられますよ。

■薫る森の蒸留

時間：9〜10時

料金：無料

予約：不要



桜も楽しめる春の星のや富士

富士北麓の自然のなか、春の味覚やアクティビティを季節の移ろいを感じる景色とともに楽しめる、「春のグランピング滞在」をご紹介しました。新芽の息吹や野鳥のさえずりに満ちた、生命の躍動を感じる季節。ぜひ「星のや富士」におでかけしてみてはいかがでしょうか。

■星のや富士「春のグランピング滞在」

期間：実施中〜2026年5月6日（水・祝）

住所：山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）

料金：体験ごとに異なる。

※宿泊は別途、1室13万5000円〜

アクセス：河口湖 IC から車で約20分

対象：宿泊者限定

●天候や仕入れ状況により、提供内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。