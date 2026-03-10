39歳・スザンヌ、日本経済大学卒業を報告 仕事・子育てと両立「挑戦することに遅すぎることはないんだと」
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントのスザンヌ（39）が3月10日、自身のInstagramを更新。大学を卒業したことを報告した。
【写真】39歳美女タレント、大学卒業式での袴姿
スザンヌは「日本経済大学を卒業しました」と書き出し、「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と仕事や子育てをしながらの学生生活を回顧。続けて「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです（今日の卒業式も駆けつけてくれたよありがとう だいすき）」と支えてもらった周囲への感謝をつづった。
また「そして何より勉強しているわたしにママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです」と息子から励まされたというスザンヌ。「隣で宿題をしている息子と一緒にママも宿題やっちゃおう！と机に向かって過ごした時間は、私にとって宝物でした」と振り返り「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」とコメントした。また、投稿では袴姿で卒業証書を手にした写真や、教授、友人とのオフショットを披露している。
スザンヌは、1986年10月28日生まれ、熊本県出身。フジテレビ系人気バラエティ番組「クイズ！ヘキサゴンII」で“おバカタレント”として注目され、里田まい、木下優樹菜とともにアイドルユニット「Pabo」としても活躍した。
プライベートでは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表。そして、芸能活動により高校を卒業できていなかったことから、2021年4月に改めて高校へ入学し、2022年3月に卒業したスザンヌ。2022年4月には、大学に入学したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳美女タレント、大学卒業式での袴姿
◆スザンヌ、大学卒業を報告
スザンヌは「日本経済大学を卒業しました」と書き出し、「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と仕事や子育てをしながらの学生生活を回顧。続けて「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです（今日の卒業式も駆けつけてくれたよありがとう だいすき）」と支えてもらった周囲への感謝をつづった。
◆スザンヌ、2022年4月大学入学
スザンヌは、1986年10月28日生まれ、熊本県出身。フジテレビ系人気バラエティ番組「クイズ！ヘキサゴンII」で“おバカタレント”として注目され、里田まい、木下優樹菜とともにアイドルユニット「Pabo」としても活躍した。
プライベートでは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表。そして、芸能活動により高校を卒業できていなかったことから、2021年4月に改めて高校へ入学し、2022年3月に卒業したスザンヌ。2022年4月には、大学に入学したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】