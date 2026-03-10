メ～テレ（名古屋テレビ）

だれでも電話で悩みを相談することができる「いのちの電話」。10日からの1週間、いつもより大幅に受付時間を拡大し、24時間体制で相談を受け付けます。

名古屋市にある「いのちの電話」の拠点。

誰でも電話で、自分の悩みを聞いてもらうことができる相談機関です。

電話をかけてくる年代は、40代から60代にかけてが多く、相談の7割以上が「孤独を感じている」という内容です。

「『生きていてもしょうがない』とか『自殺を考えている』という電話も中にはあります」(愛知いのちの電話協会 加藤明宏 事務局長)

国内では1971年に東京で始まった「いのちの電話」の目的は、「自殺の予防」。

全国の自殺者は、年間約2万人。

年度替わりを控えた3月は増える傾向にあり、10日からの1週間、対応時間を大幅に拡大して、24時間体制で相談を受け付けています。

10日も着信はひっきりなしです。

「傾聴を大切にしています。相談者が気持ちを吐露する中で『生きてみよう』と、『自殺を思いとどまろう』という気持ちを呼び起こすのが使命」(加藤 事務局長)

「孤独を感じない社会になればいい」

全国50カ所の拠点に、約5800人いる相談員。

課題は、なり手不足です。

相談員は全員がボランティアで、一年間の研修が必要な上、研修費や交通費も自己負担。

全国的に数が減っているということです。

「電話一本、話を聞くことは本当に小さな動きですが、そういうのが重なって『明日も生きてみよう』となって、孤独を感じない社会になればいい」(加藤 事務局長)

いのちの電話はフリーダイアル、【0120-783-556(フリーダイヤル)】で17日8時までは24時間対応しているほか、ネットでも相談を受け付けているということです。