10年前の10日、愛知県蒲郡市で、当時73歳だった女性が殺害されて見つかりました。事件解決を願い続ける遺族にとって、光となっているできごととは。

蒲郡市内のスーパーで、買い物客にビラの入ったティッシュを配る杉浦司さん(61)と妻の多香子さん(61)。

情報提供を求めているのは、10年前に起きた未解決の殺人事件です。

2016年3月10日、蒲郡市神ノ郷町の自宅で司さんの母、加津代さん(当時73歳)が殺害されているのが見つかりました。

10日で事件から10年。

警察の懸命な捜査にもかかわらず、事件は未解決のままです。

「10年前と今と、早く犯人を捕まえて解決したいという気持ちは変わらない。あっという間の10年だった」(殺害された加津代さんの息子 杉浦司さん)

「ただただ起こってしまったことを理解するのに時間がかかった。必死に生きてきた感じ」(司さんの妻 多香子さん)

遺体が見つかったのは、73歳の誕生日当日

遺体の発見時、玄関にはカギがかかっていましたが、1階北側の窓ガラスが割られていました。

何者かがこの窓から侵入し、加津代さんを殺害したとみられています。

「ここで倒れていて、仰向けに。引きずったような血の跡が畳についていた」(司さん)

加津代さんの首には充電器のコードが巻かれ、顔にはビニール袋がかぶせられた状態だったといいます。

家族にとって、思いやりのある優しい人だったという加津代さん。

遺体が見つかったのは、73歳の誕生日当日でした。

「農業がすごく好きで、自分で作った野菜やみかんをあげたりして、喜んでくれるのがうれしかったみたいな人」(司さん)

名古屋市西区の主婦殺害事件が希望に

解決を願い続ける、司さんと多香子さん。

去年の秋に急展開した、ある事件が希望につながっていると話します。

「本日発生から約26年の時を経て、容疑者を殺人罪で通常逮捕した」(愛知県警 村上健司 刑事部長)

去年10月、事件から26年の時を経て容疑者が逮捕された、名古屋市西区の主婦殺害事件。

逮捕された女は3月、殺人の罪で起訴されました。

「すごくうれしくて、27年前(の事件)が解決できるのだから、私たちの事件も絶対に解決できるという強い気持ちが持てた」(司さん)

主婦殺害事件の遺族で、被害者の夫・高羽悟さんも、司さんと多香子さんを気遣います。

「ただ皆10年と騒ぐだけで、気持ちは9年だろうと10年だろうと11年だろうと変わらない。頑張ってほしい」(高羽悟さん)

「犯人には必ず母を殺したという罪を償ってほしいし、謝ってほしい」(司さん)

「他人をあやめておいて、ずっと普通の生活を素知らぬ顔でできる世の中であってはならない」(多香子さん)

警察は電話番号【0120-110-463(24時間受付可能)】で情報提供を呼びかけています。