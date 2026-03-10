米国のトランプ大統領は9日、フロリダ州で記者団の取材に応じ、米国とイスラエルが進めている対イラン軍事作戦について「間もなく終わる」と述べ、戦闘の収束が近いとの認識を示した。一方で、欧州では米軍の戦略爆撃機が英国の空軍基地に相次いで集結しており、軍事的にはむしろ作戦継続を示唆する動きとの見方も出ている。

米軍はここ数日、英国のフェアフォード空軍基地に長距離爆撃機を増派している。航空機追跡データなどによると、可変翼の戦略爆撃機 B‑1Bランサー が複数機到着したほか、老朽ながら依然として長距離打撃能力を持つ B‑52ストラトフォートレスも展開したとみられる。欧州の前進基地に戦略爆撃機がこれほど集中的に配置されるのは異例だという。

フェアフォード基地は米空軍の重爆撃機が欧州で運用可能な数少ない拠点で、過去には湾岸戦争やイラク戦争でも前進基地として使用された実績がある。中東に向けて長距離打撃任務を行う場合の重要な拠点とされる。

今回の展開について米軍は公式の詳細説明を行っていないが、専門家の間では対イラン作戦の継続を前提とした戦力配置との見方が強い。戦略爆撃機は長距離巡航ミサイルや精密誘導爆弾を大量に搭載でき、地下施設などの目標を攻撃する能力を持つ。

トランプ氏は9日の会見で「我々は目的を達成しつつある。長く続く戦争にはしない」と強調した。ただ、イスラエルと米軍がイラン国内の軍事施設や革命防衛隊関連拠点への攻撃を続けているとされる中、欧州での爆撃機増派は「作戦終結が近い」とする発言と必ずしも一致しないとの指摘が出ている。