明日11日(水)から12日(木)にかけては箱根など神奈川県西部で雪や雨の降る所があるでしょう。13日(金)は雪や雨の範囲が東京都や千葉県にも広がりそうです。今のところ平野部は雨の可能性が高いものの、一時的にみぞれや雪になる可能性があります。天気予報はこまめにチェックするとよいでしょう。

明日11日と12日は箱根などで雪に

今日10日(火)は東京都内でも雪が降り、屋根や芝生の上などにうっすら雪の積もった所がありました。

明日11日(水)は午前中を中心に晴れる所が多いですが、昼頃からは、関東の南に気圧の谷ができて、箱根など神奈川県西部で雪や雨の降る所があるでしょう。

12日(木)も静岡県との県境付近を中心に雪や雨の降りやすい状態が続きそうです。降水域が広がる可能性もありますので、念のため最新の予報をチェックしてください。

13日は東京都内で再び雪か 天気予報はこまめにチェックを

そして13日(金)は関東南部を中心としたさらに広い範囲で雪や雨が降る可能性があります。

上空に寒気を伴った気圧の谷が近づくため、山沿いでは雪になり、積もる所があるでしょう。多い所では10センチ前後の積雪となることが考えられます。車の運転は念のため路面状況の変化に注意が必要です。

東京23区など南部の平野部は、10日現在の予報では、雨の可能性が高いですが、朝の通勤の時間帯などに一時的にみぞれや雪となる所がありそうです。雪や雨の範囲はちょっとした気温の変化などによって大きく変わる可能性があります。天気予報はこまめに確認するとよいでしょう。