１０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５５１．４４ポイント（２．１７％）高の２５９５９．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２８．８０ポイント（１．５０％）高の８７１０．２６ポイントと反発した。売買代金は３３０９億２８７０万香港ドル（約６兆６６１５億円）にやや縮小している（９日は３９２３億３０４０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。原油相場の高騰が落ち着き、インフレ高進や金融市場混乱の警戒感が薄らぐ中、昨夜の米株市場では急落していた米ハイテク株が急反発した。香港にも米株高が波及している。米国・イスラエルとイランの戦争に関し、「トランプ米大統領が早期終結の可能性に言及した」と米メディアが報道。９日午前の時間外取引でＷＴＩ原油先物は一時１１９米ドル台まで急騰したが、日本時間１０日早朝の時間外取引では、８４米ドル台に急落した。中国指標の改善もプラス。取引時間中に公表された１〜２月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同期比２１．８％増（予想は７．２％増）、輸入が１９．８％増（予想は７．０％増）で着地した。指数は引けにかけて上げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が９．３％高、中国インターネットサービス大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が７．３％高、ファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．５％高と上げが目立った。ＣＡＴＬは好決算が手がかり。同社が１０日報告した通期決算は、事前予想を上回る４２％増益を達成した。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１０．９％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が９．８％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が９．３％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が６．５％ずつ上昇した。

ロボット関連や大規模言語モデル（ＬＬＭ）など人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群も物色される。南京埃斯頓自動化（２７１５／ＨＫ）が３．３％高、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が３．０％高、優必選科技（９８８０／ＨＫ）が２．７％高、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が２２．４％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１２．９％高で引けた。

半面、石油・石炭セクターはさえない。中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．６％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．５％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．６％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が３．１％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６５％高の４１２３．１４ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。医薬、消費関連、自動車、空運、インフラ関連、不動産、素材なども買われた。半面、石油・石炭は安い。海運、公益、銀行の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）