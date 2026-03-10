◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。ブルージェイズで同僚となったドミニカ共和国代表の主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（26）と準々決勝か準決勝で対戦することについて語った。

3試合を終えて10打数1安打1打点の岡本は「自分自身あまり打っていないので。でもチームが勝っているので。今日は頑張りたいなと思います。なかなか自分のスイングで打てていないなというのがあるので、負けられない試合も続きますし、しっかりと取り組んでいきたいなと思います」と状態について語った。

1位突破を決めた侍ジャパン。マイアミではD組の2位と対戦する。ドミニカ共和国かベネズエラ。どちらが来ても強敵だが、ドミニカ共和国のゲレロは同僚と言うこともあり質問が飛ぶと「そこまでWBCについての話はしていないですけど。チームメートですし、こういう国際大会の舞台で対戦するという機会は…チームメート関係なくなかなかない機会だと思うので、対戦することになれば頑張りたいなと思います」とうなずいた。

改めて今大会のここまでを振り返った29歳は「いろいろなピッチャーがいて、初めての投手ばかりなので、そういう部分でしっかりタイミングを合わせないといけないなと思って取り組んでいます」と分析。「皆さん、ファンの皆さんが楽しみにしてくれていると思いますし、本当に目の前の試合に集中して頑張りたいなと思います」と慣れ親しんだ東京ドームでのラスト試合に向けて意気込みを語った。