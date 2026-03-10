お笑いコンビ「ハライチ」が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。業界1年目の驚きの収入を明かす場面があった。

業界1年目はどう過ごしていたかとの話題となり、岩井勇気は「何にもないもんね。1年目なんて」とほとんど仕事がなかったと回顧。澤部佑は「給料とか。最初は凄かったよねえ」と回顧した。

岩井は「半年やって、100円とかだった」と衝撃の金額をぶっちゃけ、スタジオからは驚きの声が。澤部も「半年分まとめて入ってきて」と続けた。

岩井は「何の100円なのかも分かんない」と淡々と語り、澤部も「怖いよね、むしろ。何の100円なのこれ、みたいな」と苦笑した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「何をしているの？日常」と不思議そうに尋ねると、岩井は「オンラインゲーム。オンラインゲームやってるか、オンラインゲームのオフ会に行ってるか」と平然。

さらに「オンラインゲームを主催していた人が、オフ会で女性プレーヤーの人に告白してて。俺知らなかったんだけど、のちのちそのオンラインゲーム内で、リーダーが告白して振られたらしいって、そのギルドが解散してた」と明かして笑わせた。

澤部は「まあある意味充実してたよね」と振り返り、岩井も「充実してました。毎日やってましたね」とまとめていた。