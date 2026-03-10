◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、すでに同組1位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦する。試合に先立って先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）はスタメンを外れた。

大谷はここまで3試合連続「1番・DH」で先発出場。台湾戦では満塁弾を含む3安打5打点、韓国戦ではソロ本塁打を含む2安打1打点2四球をマーク。オーストラリア戦は無安打だったが、2四球で勝利に貢献。9打数5安打2本塁打で打点6、打率・556と侍打線をけん引してきたが、すでに準々決勝進出を決めていることもあり、今大会で初めてスタメン外となった。

3試合で12打数無安打と不振の近藤も初のスタメン外。ここまで野手で唯一出場がなかった小園が初スタメン。8日のオーストラリア戦から6人が入れ替えとなった。

侍ジャパンは6日の初戦・台湾戦で大谷の満塁弾など打線が爆発し、13―0で7回コールド勝ち。7日韓国戦を8―6、8日オーストラリア戦を4―3で競り勝ち、グループ1位で準々決勝進出を決めた。

侍ジャパンのスタメンは以下の通り。

1番・左翼 森下翔太（阪神）

2番・右翼 佐藤輝明（阪神）

3番・一塁 村上宗隆（ホワイトソックス）

4番・D H 吉田正尚（レッドソックス）

5番・三塁 岡本和真（ブルージェイズ）

6番・遊撃 小園海斗（広島）

7番・中堅 周東佑京（ソフトバンク）

8番・捕手 中村悠平（ヤクルト）

9番・二塁 牧原大成（ソフトバンク）

先発投手・高橋宏斗（中日）