元TBSアナウンサーでフリーの枡田絵理奈（40）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、局アナ時代の“失言”について説明した。

番組では、枡田や出演者たちのメディアでの過去発言について深掘り。枡田は局アナ時代、料理バラエティー番組「チューボーですよ！」の収録中に、ある失言をしたと週刊誌に報じられた。

それは、巨匠役の堺正章への一言。ゲストの「巨匠の作るご飯っておいしいんですか？」という質問に、「おいしくない時もあるんですよ」とぶっちゃけたやりとり。スタジオから大爆笑が起きた。

しかし、こうした発言には、理由があったという。一つは堺本人からのリクエストだった。

「『チューボーですよ！』をやる時に、“僕は何を言っても怒らないから、思ったことを全部言って。受け止めるよ”と言って下さっていた」

さらに「プロデューサーからも“お料理をする人は、見ていたら、塩が多すぎるなとか分かるから。それなのにおいしいって言っていたらうそって分かっちゃうから、リアルなことを言っていいよ”って言われた」といい、「自由に…（発言していた）」と振り返った。