お笑いコンビ「しずる」の池田一真（42）が、9日深夜放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜深夜0・06）に出演。大きく飛躍した元相方について言及した。

「しずる」の池田と純はともに東京NSCの9期生だが、元々は違うコンビを組んでいた。池田の相方が、現在は人気バンドになった「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔だと紹介されると、バナナマンの日村は「相方だったの！？」と仰天。設楽も「ビックリするよね。元相方があんなに爆売れしたら」と驚いた。

「チョコサラミ」というコンビ名で2人は活動していたが、池田は「解散して1年くらい経って芸人を辞めたって聞いて、次にあいつを見たのが渋谷の大画面」と回想。「歌っている姿を見て“しくった！”」と思ったという本音をぶちまけた。

当時は鬼龍院がネタを作って「ウケているのが不服で」と池田。「チョコサラミ」は人気あるコンビだったが、鬼龍院のネタばかりが評価されることに池田が納得できず、相方の純は「人知れず泣いていた」と明かす。

解散を持ちかけたのは池田だったといい、「許せなかった…というか」と“苦い思い出”として当時を回想していた。