Èæ³ÓÅªµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤»ö¶È¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÆÃ½¸¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë½»Âð¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¶¦Í¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶È¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»ÔÉÍÅÄ¤Î½»Âð¥áー¥«ー ¥É¥êー¥à¥Ó¥ë¥É¡£
ÁÏ¶È¤Ï1996Ç¯3·î¤Ç¤¹¡£
´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤²á¹ó¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Î½©ÅÄ¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®¤Î½»ÂðÀß·×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹½»Âð¥áー¥«ー¤ÏÂç¹©¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ðÁÃ²°¤µ¤ó¡¢ÀßÈ÷²°¤µ¤ó¡¢¤¢¤È·úºà¥áー¥«ー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÌÌ¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ¹¹¤Ê¤ó¤«¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏ¢Íí¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤ÎÁê¼êÀè¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â±Ä¶È¡¦Àß·×¡¦¹©Ì³¡¢µÙ¤ß¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡Ø¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ë¤â¤¹¤°±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾ðÊó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤«¤¬¥É¥êー¥à¥Ó¥ë¥É¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
²Ã²ìÃ«¤µ¤ó
¡Ö8Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢²ñ¼Ò¹±Îã¤ÎÇ¯¤Ë1²ó¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ç¡¢¡ØJAPAN¥Ûー¥àSHOW¡Ù¡£Åìµþ¤ÎÍÌÀ¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËANDPAD¤Î¥Öー¥¹¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥×¥ê¤Ç¸½¾ì¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¡£¤½¤ÎÅö»þ¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¡£¤¿¤À¼ÒÄ¹¤À¤±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤È¡×
º´¡¹ÌÚÆ»¿Í¼ÒÄ¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Ò°÷¤ËÆ³Æþ¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
º´¡¹ÌÚÆ»¿Í¼ÒÄ¹
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¡¢·ë¹½Ç¯Îð¤¬³§¤µ¤ó¹â¤¤¡£¤½¤ì¤¬·ÈÂÓ¤Ê¤ê¡¢iPad¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¼Ò°÷¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤º¤Ï¥áー¥«ー¤Ë¥Ç¥â¤ò°ÍÍê¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¼Ò°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£
»Å»öÁê¼ê¤Î¶È¼Ô¤Ë¤â¼Ò°÷¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢Æ³Æþ¤Ø¤È»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ìÃ«¤µ¤ó
¡Ö°Æ·ï¤´¤È¤Ë¥Õ¥©¥ë¥Àー¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤é¤ì¤ë¸¢¸Â¤â¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡£¤¢¤È²æ¡¹¤ÏºÙ¤«¤¤¿ÞÌÌ¤ÎÄ¾¤·¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢½¤Àµ¤ÎÄÌÃÎ¤¬¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¤¬ËÉ¤²¤Þ¤¹¤Í¡×
²Ã²ìÃ«¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡£
²Ã²ìÃ«¤µ¤ó
¡ÖANDPAD¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤µ¡Ç½¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¹õÈÄµ¡Ç½¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
·úÃÛ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹©»ö¤ÎÅ´¶Ú¤ä¡¢¹©»öÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃÇÇ®ºà¡¦¶Ú¸ò¤¤¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¹õÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ»£±Æ¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·úÃÛ³ÎÇ§¤Î¸¡ºº¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢Êä½õ¶â¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥éー¤ä¡¢¥µ¥Ã¥·¤ÎÀÇ½¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï2¿Í¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¡¢1¿Í¤¬¹õÈÄ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬¤½¤Î¿Í¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì´ÆÆÄ
¡Ö¹õÈÄ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëè²ó¡¢¾Ã¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¾Ã¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥çー¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¿¾Ã¤·¤Æ¡¢¼ê¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¹õÈÄ¤Ì¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Á¥çー¥¯¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ËÜÅöÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔÊØ¤Ç¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¹õÈÄ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸½¾ì´ÆÆÄ
¡Ö¤¢ー6Ç¯7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦¡¢¥³¥ì¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÅµ¤¹©»ö¶È¼Ô
¡Ö¼ÁÌä»ö¹à¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁ÷¿®¤·¤Æ¡¢·ëÏÀ¤¹¤°¤â¤é¤¨¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤È¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë²óÅú¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤ÇÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¹©Äø´Ø·¸¡¢¼Ì¿¿½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¤½¤ÎÊÕ¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×
²Ã²ìÃ«¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤´¤È¤ÎÊª·ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¤³¤Î10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î½ñÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Éô»æ¥Ùー¥¹¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£¤È¤ê¤À¤¹¤Î¤âÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ANDPAD¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½ñÎà¤ÎÎÌ¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¤Î¥ß¥¹¤¬²¿½½Ëü±ß¡¢²¿É´Ëü±ß¤È¤¤¤¦Â»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¹©»öÃæ¤Ë¤¢¤ä¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¸½¾ì¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓÅª¤Ë¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙÅª¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Åö»þ¤â»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¶´·¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¤±¤¿»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥È°Ê¾å¤Ë¶ÈÌ³¤Ï¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¤¬ËÉ¤²¤ë¡£·ë²Ì¤ªµÒÍÍ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Èæ³ÓÅªµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤»ö¶È¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸©¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¾Ò²ð ¤µ¤ì¤Æ ¤¤¤Þ¤¹¡£
