「このお知らせはキツい」the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表。「妨害行為」「度重なる背信行為」
ビジュアル系ロックバンド・the GazettE公式X（旧Twitter）アカウントは3月10日、投稿を更新。ギタリスト・葵さんの除名を発表しました。
除名の理由については、「一方的なバンド活動の放棄」「決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為」「度重なる背信行為」があったと説明。メンバー側は再三対話を求めたものの拒絶され、代理人を通さなければ連絡も取れない状況だったと明かしています。その結果、「これ以上共に同じ想いを抱き、同じステージに立つことは困難である」と判断したと説明。今後についてはthe GazettEを存続させるため、「命懸けで活動を守り抜いてまいります」と伝えました。
ファンからは「全然理解が追いつきません。なぜ今日？」「俺はthe GazettEは葵さんが作る曲が大好きだった ここにきてこれじゃ悲しすぎるって」「もう見てるのしんど」「何か問題がおこってるとは思ってたけど、さすがに今日という日にこのお知らせはキツいです…」など、さまざまな反響が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「なぜ今日？」同アカウントは「皆様へ大切なお知らせ」と題して、公式Webサイトへのリンクを掲載。サイトでは「この度、我々the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」と報告しました。
半年前には全国ツアーを無事完走2002年に結成されたthe GazettEは、圧倒的なライブパフォーマンスで国内外から高い支持を集めてきたビジュアル系ロックバンドです。2024年にベースのREITAさんが急逝するという大きな悲しみに直面しましたが、ボーカル・RUKI、ギター・麗、ギター・葵、ドラム・戒の4人は、亡き盟友への想いを胸に活動を継続。そして2025年9月30日、激動のライブツアー千秋楽を完走していました。
