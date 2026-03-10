「このお知らせはキツい」the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表。「妨害行為」「度重なる背信行為」

「このお知らせはキツい」the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表。「妨害行為」「度重なる背信行為」