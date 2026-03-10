日本テレビ系列各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「いのちを守るプロジェクト」を展開します。



10日にお伝えするのは災害関連死の特集です。



発生から2年がたった能登半島地震では228人が死亡し、その2倍余りの495人が災害関連死で亡くなりました。



よりよい対応や支援があれば防ぐことができる場合もあるされている災害関連死、県内ではこれまでに2023年の記録的な大雨で被害に遭った7人が認定されています。





■“災害関連死はやばい”

この災害関連死は遺族による申請が必要で、いわゆる“独り身”の人の死が見過ごされていたり、市町村によって認定の基準がバラバラだったりと、様々な課題があります。東日本大震災の際に最前線で対応に当たった医師たちの講演などをもとに、災害関連死について考えます。

日本テレビ系列各局の記者などが出席した勉強会。



東日本大震災の際、福島県南相馬市の病院で原発事故に伴う内部被ばく検査をするなど最前線で対応にあたり、その後、災害関連死の研究を進めている医師たちが講演しました。



福島県立医科大学 坪倉正治医師

「いかにその災害関連死というのがやばいかと、やばいというのはいろんな意味でやばいか、その数もやばいし、定義もやばいし、世間の受け止めもやばいし、制度的なものもやばいんですね」



能登半島地震では直接死の2倍余りに上っている災害関連死。



医師たちは東日本大震災や能登半島地震の事例をもとに、災害関連死の割合の多さや法的な位置づけ、それに言葉の本来の意味と世間の認識とのずれについて解説しました。



福島県立医科大学 澤野豊明医師

「災害関連死っていう言葉自体はかなり法律的なワードでして、災害弔慰金を支給するための本当はワードというかターム（専門用語）です」



福島県立医科大学 坪倉正治医師

「災害関連死は申請制なので独り身の人が死んだら誰も間接死だと関連死にならないんです。これが関連死なんです。独り身の人で誰も面倒見ないんだから亡くなりそうじゃないですか、これ一人も入らないんですよ。これそもそもおかしいでしょって思いません？」



“独り身”の人の死が見過ごされかねない仕組みとなっている災害関連死。



内閣府の防災白書によりますと、災害関連死は、被災した際のけがの悪化や避難生活などの身体的負担による病気で死亡し、災害弔慰金の支給が認められた事例を指します。



これまでに県内で認定されたのは、2023年の記録的な大雨の関連で亡くなった、秋田市の7人のみです。



県内全ての市町村ではこれまでに災害関連死を審査する仕組みが整いました。



ただ国による統一的な認定の基準はありません。



福島県立医科大学 坪倉正治医師

「これ市町村でバラバラなんです。今南相馬市で520人って言いましたけど、ちょっと近くの市町村は市長が『うちでは災害関連死はありません』と言ってゼロになりました。わかります？大丈夫ですかこれでと」



福島県立医科大学 澤野豊明医師

「今までのその社会情勢だったりとか、災害の種類によって、少しずつ変わって、変遷していっているというのが分かってきています」

■“日本が若かった時代”にできた制度

阪神淡路大震災をきっかけに認識されるようになった災害関連死。



その問題点が、より高齢化した被災者が多かった東日本大震災や能登半島地震を通して顕在化したと医師たちは指摘しています。



福島県立医科大学 坪倉正治医師

「高度経済成長の時に災害対策基本法ができてます。これ伊勢湾台風（1959年）をベースに作ってます。つまり日本がめちゃくちゃ若かった時代の制度ばっかりなんです。災害関連死も同じです。『高齢者が申請できません』、『知らんがなそんなん。て。“若い時”に作ってるんだからそんな話は考えてません』という立場なんです」「つまり“若い時”の制度なので、もうほとんどこういうもの自体が制度疲労を起こしてるんです。というのがその災害関連死の基本なわけです」「実際に命奪っているのどこですか？という話なんです。これが災害関連死としてみられていて、その要は、そこが中心になりつつある。日本がめちゃくちゃ高齢化してきたから。というところが、一番大事なポイントだと思ってます」



南相馬市では、災害関連死と認定された人の半数余りが介護認定を受けていました。



また、被災の1年後から自殺の割合が増えています。



福島県立医科大学 澤野豊明医師

「障害のあるなし、介護のあるなし、避難をしたかどうか、抑うつ状態があったかどうか、というのを4つで分けられることがわかりました。今回の調査から、今後の災害でもこういったところに注目して、ある集団を分けていくときにはどういうふうな介入がいいかっていうのが検討できるんではないかな」



福島県立医科大学 坪倉正治医師

「ちょっとずつちょっとずつ命を失っていくんです。そこをどうやって止めるかっていうことを続けなきゃいけない」



以前は、災害関連死と認められるのは被災から6か月以内とする考え方が主流でしたが、東日本大震災の際の南相馬市では全体の3割を超える人が半年を超えてから死亡していて、より息の長い支援の必要性も浮き彫りになっています。



さらに高齢化が進むと見込まれているこの先は、災害関連死を防ぐことの重要性がより一層増すと考えられます。



大きな災害が起きる前に、行政も、私たち一人ひとりも、備えを考えるとともに、被害を減らすための知識を深めていくことが必要なのかもしれません。





