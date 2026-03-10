「食費がどんどん上がって家計が苦しいです」年収550万円・46歳シングルマザーのリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「子どもが成長期で、完食したそばから『お腹空いた』と言ってきます。出かけたときは、持ってきた食料では足りずコンビニやファストフード頼りです。食費がどんどん上がって家計が苦しいです」
削りにくい子どもの食費が家計に大きな影響を与えているのがうかがえます。
・家族構成：独身（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業品質管理
・世帯年収：550万円
・貯蓄額：300万円
・家賃（住宅ローン）：5万5000円
・食費：7万円
・交際費：5000円
・電気代：5000円
・ガス代：4000円
・水道代：2500円
・通信費：8000円
・車の維持費：2万5000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは、「私も子どもも、食費を節約してはいけない年代だと思っているので、惜しまず出費しています。教育費も、大きな支出は学費だけです。宿題を一緒にやったり、分からない箇所があると、問題集を購入したりしています。一点豪華型の支出だと思っています」と教えてくれました。
今後については、「わが家はシングルマザーの家庭。子どもは私立小学校から私立中学校に入学します。教育費は年々上がっていくので、自分の収入をどんどん上げていこうと思っています。会社での自分のポジションを上げること、また副業も積極的にやっていきます」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
子どもが成長期で食費がかさむ…今回は、埼玉県に住む46歳女性の生活実態です。
収入をどんどん上げていきたい【埼玉県在住46歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
