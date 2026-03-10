井ノ原快彦が、喫茶二十世紀でカカオトーストに勢いよくかぶりつく写真を自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】井ノ原快彦、カカオトーストにかぶりつく 至福の表情に「なんていい顔」「美味しそうに食べすぎ」）

喫茶二十世紀は、20th Centuryがプロデュースする喫茶店。V6デビュー30周年の記念日である2025年11月1日に、自由が丘でリニューアルオープンした。

井ノ原は「今しか食べられない喫茶二十世紀のカカオトーストを食べにいきました。アフォガードとのコラボがまたたまらなかった！音楽聴きながら、楽しんだわけです」と綴り、期間限定メニューの「喫茶二十世紀のカカオトースト」を食べ、ラジカセから流れる音楽に耳を澄ませる姿をアップしている。井ノ原が聴いているのは、サニーデイ・サービス『DANCE TO YOU』のカセットテープだ。

コメントでは「美味しそうに食べすぎです」「可愛すぎますって！！！！！！！」「元気出た笑」「なんていい顔」「同じところに座ったー」との声が集まっている。

カカオトーストは、3月1日から14日までの販売。売り切れ次第終了となる。

（文＝リアルサウンド編集部）