庄内地方の地魚の特徴や調理法を伝える「庄内浜文化伝道師」の更なるスキルアップを図る講習会がきょう、山形県酒田市で開かれました。

【写真を見る】大きなアンコウの調理法を学ぶ！ 海の恵みを継承する「庄内浜文化伝道師」の講習会（山形・酒田市）

庄内浜文化伝道師は庄内の豊かな海の恵みや浜文化を次世代に継承するために１９年前から認定が始まったもので、これまで３００人以上が伝道師に認定されてきました。

きょうは庄内浜文化伝道師のスキルアップや伝道師同士の交流を目的とした調理実技講習会が開かれました。

今回調理するのは、庄内浜に揚がったおよそ８キロの大きなアンコウです。

「アンコウって固いところは口のところくらいなので、タラより楽だと思う。おろすというよりも外すというい風に考えた方いいかもしれない」

アンコウがさばかれるのを目の前で初めて見るという伝道師もいる中、参加者たちは、動画やメモを取りながら今が旬のアンコウの調理法を学んでいました。

■庄内浜文化伝道師のメンバーは

庄内浜文化伝道師のメンバー「アンコウそのものをさばく機会や見ることができないのですごく貴重な体験でした。下処理の仕方で臭みを消せるという所を学べてよかった。一匹まるごと手に入れる機会があれば捌いてみたい」

庄内浜文化伝道師 マイスター 手塚太一さん「色んな情報をここでやりながら出てきたと思うので、非常に有意義な状況かなと思う。今度３代目の会長にこの春からバトンタッチということで、（世の中の）生活スタイルも変わってきていると思うのでそこにどうやって魚食を取り入れてもらってこれからに繋げていけるかというのを新会長に託したい」

庄内浜文化伝道師が所属する協会では、今後も定期的に講習会を行ない伝道師たちの更なるスキルアップを目指していくという事です。