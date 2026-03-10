兵役中のSEVENTEENジョンハン、変装なしで日本観光「沖縄!?」「えっどこいったん?!」「どんなスタイルでも絵になる」
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのジョンハン（JEONGHAN／30）が8日、自身のインスタグラムを更新。沖縄を満喫する姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「日本にまた聖地が出来た」変装なしで日本を満喫する兵役中のSEVENTEENジョンハン
現在、兵役中のジョンハンは、白い外壁に白い階段、ブルーの空を背景に撮影した写真や、海を前に両腕を広げたショットなど、沖縄で撮影した写真を複数枚披露している。
公開された写真には、カラフルな花をバックに愛らしい表情を見せたかと思えば、郵便ポストやシャッターといった日常的な風景も、ジョンハンの手にかかればたちまちフォトジェニックな空間に。日本の街角に溶け込み、自由気ままに散策を満喫する姿に、多くのファンから熱い視線が注がれていた。
コメント欄には「沖縄!?」「エグいて〜」「えっどこいったん?!」「日本にまた聖地が出来た」「可愛すぎる」「どんなスタイルでも絵になるジョンハンさん最高です」などと反響が集まっている。
ジョンハンは、2024年9月に社会服務要員として代替服務を開始し、今年6月に除隊予定。
