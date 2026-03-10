60歳・大桃美代子、“生きる希望を失っていた”母が「唯一、行きたいと言った」WBC観戦の思い出語る「大谷さんを見てみたいと…」「行きたいは、生きたい」
タレントの大桃美代子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。“生きる希望を失っていた”という母とWBC観戦の思い出を、写真と動画を添えてつづった。
【動画】「翔平さんは神でした」大桃美代子が披露した母とのWBC観戦の“思い出”
大桃は「父が亡くなって、生きていたく無い、、、と言った母が唯一、行きたいと言った、WBC 大谷さんを見てみたいと、、、、翔平さんは神でした。行きたいは、生きたい。家から出られた瞬間でした」とつづり、3年前の大会を東京ドームで観戦したことを報告。
「テレビの方がよく見える」という母の言葉に一瞬は固まるも、「行きたいと言う気持ちが出ただけで、コーチング的にはOK コーチングは生きる理由。どうなりたいか？自分を知る理由。ドームの体験には、それがありました」と伝え、「ずっと見ていられる」と観客席からスマホで撮影したという球場での大谷翔平ら、さまざまな様子をとらえた動画を披露した。
そして「何年経っても、ドームの歓声を語る母」と伝え、「体験をさせてくれたHさん、ありがとうございました」と感謝の言葉で投稿を締めくくった。
コメント欄では、「素敵な親孝行ですね 美代子さん、そういう所も素敵で魅力的です」など称賛の声が寄せられている。
