60歳・大桃美代子、“生きる希望を失っていた”母が「唯一、行きたいと言った」WBC観戦の思い出語る「大谷さんを見てみたいと…」「行きたいは、生きたい」

60歳・大桃美代子、“生きる希望を失っていた”母が「唯一、行きたいと言った」WBC観戦の思い出語る「大谷さんを見てみたいと…」「行きたいは、生きたい」