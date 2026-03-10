プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスさん（51）の妻・ラミレス美保さん（43）が、ダウン症の長男の習い事について明かした。

【映像】ダウン症公表の10歳長男（複数カット）

2015年にラミレスさんと結婚した美保さん。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣侍くん、8歳の次男・寿凛くん、6歳の長女・莉明ちゃん、3歳の三男・杏気アレクサンダーくん、4人の子どもを育てている。

SNSでは子どもたちの成長についてつづっており、2025年10月19日にInstagramで「ケンジ、ダウン症 成長がゆっくりだって聞いてたけど、小学4年生の今、少しずつ声変わりもしてきたしヒゲも生えてきた。そしてとにかく力が強い。どんな大人になるのか。自立に向けて私たちは何をしてあげられるのかな。母としても変化する子どもに日々勉強研究です」と、長男の成長や母親としての思いを明かしていた。

ダウン症公表の10歳長男について「断られた習い事もあります」と告白

3月8日のブログでは、地域福祉の講演会に講師として参加したことを報告。「地域の方々が、より良いまちづくりのために一生懸命時間を割いて考えていらっしゃる。誰もが暮らしやすい街へ。考えさせられました。ケンジがダウン症。断られた習い事もあります。彼らが彼ららしく生きていけるまち。どんなことができるだろう」と、過去の経験を振り返り、未来への思いを巡らせている。

