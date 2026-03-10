ÅìÂçÁ°´ü¹ç³Ê¡¢½÷À20.3¡ó¡¡ºòÇ¯Èæ0.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý
¡¡ÅìÂç¤Ï10Æü¡¢2¼¡»î¸³Á°´üÆüÄø¤Î¹ç³Ê¼Ô2990¿Í¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷À¤Î³ä¹ç¤ÏºòÇ¯Èæ0.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î20.3¡ó¡Ê606¿Í¡Ë¤Ç¡¢Æ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤ä¡¢³¤³°¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿µ¢¹ñ¼Ô¤é¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÊÌÆþ»î¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ç³Ê¼Ô¤Ï3124¿Í¤Ç¡¢½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï21.4¡ó¡Ê668¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¹»½êºßÃÏÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á°´üÆüÄø¤È³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢´ØÅì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Î³ä¹ç¤Ï38.1¡ó¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æüµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿Æ£³ÀÍµ»ÒÉû³ØÄ¹¤Ï¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¤äÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¤òÁý¤ä¤·¡¢Æþ»îÁ´ÂÎ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£