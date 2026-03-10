◇プロ野球 オープン戦 オリックス 4-1 ロッテ(10日、ZOZOマリン)

ロッテのサブロー監督がWBC(ワールドベースボールクラシック)で好投を続けている種市篤暉投手を称賛しました。

日本代表・侍ジャパンの一員としてWBCを戦っている種市投手。7日の韓国戦では同点の7回から登板すると、三者連続三振を奪い勝利投手に。連投となった翌8日のオーストラリア戦は、1点リードの8回からマウンドに上がり2奪三振で無失点と好投しました。

サブロー監督は種市投手の活躍を「誇らしい」と称賛。「テレビで見ていたが『こんなん打てへんわ』というぐらいのボール」と、国際舞台で輝く右腕をたたえます。

ロッテでは先発投手を務める種市投手ですが、侍ジャパンではリリーフ登板を続けています。昨季後半は「パ・リーグNo.1ピッチャーだった」と語ったサブロー監督は、「中に入ったらああいうこともできる」と、そのポテンシャルと対応力を評価しました。

そして10日のチェコ戦後にアメリカに渡って準々決勝以降を戦う種市投手へ、「今は日本のために貢献してほしい」とエールを送りました。