【「邪神三十六景」刊行記念オリジナルグッズ】 3月10日 受注開始 4月下旬 発送予定 【邪神三十六景】 3月24日 発売予定 価格：3,080円

トゥーヴァージンズは、3月24日に発売する書籍「邪神三十六景」の刊行を記念したオリジナルグッズの受注を、同社ECサイト「OTONARI」にて3月10日に開始した。発送予定は4月下旬。

「邪神三十六景」は、「もし、北斎が描いた江戸の絶景に、名状しがたきものたちが現れたら……」という世界観で描かれる画集。今回展開されるグッズには、複製原画、Tシャツなどのアイテムがラインナップされている。

「邪神三十六景」刊行記念オリジナルグッズ一覧

「複製原画・大 (全3種)」

「複製原画・小 (全3種)」

「Tシャツ (全3種)」

「邪神三十六景 オリジナルデスクマット (全1種)」

「邪神三十六景 オリジナルクリアファイル (全1種)」

価格：各55,000円 サイズ：B2 印刷：ジークレー印刷 販売形態：受注生産価格：各22,000円 サイズ：A3 印刷：ジークレー印刷 販売形態：受注生産価格：各6,050円 サイズ：M／L／XL【M】身丈69／身幅60／肩幅55／袖丈22(cm)【L】身丈72／身幅63／肩幅58／袖丈23(cm)【XL】身丈75／身幅66／肩幅60／袖丈24(cm) 素材：綿100％価格：3,850円 サイズ：縦350×横600mm 素材：表面／ポリエステル、裏面／天然ゴム 仕様：フルカラー印刷価格：660円 サイズ：A4 素材：PP 仕様：フルカラー印刷