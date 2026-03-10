葛飾北斎×クトゥルフ「邪神三十六景」オリジナルグッズ受注開始！ 「もし、北斎が描いた江戸の絶景に、名状しがたきものたちが現れたら……」
【「邪神三十六景」刊行記念オリジナルグッズ】 3月10日 受注開始 4月下旬 発送予定 【邪神三十六景】 3月24日 発売予定 価格：3,080円
【M】身丈69／身幅60／肩幅55／袖丈22(cm)
【L】身丈72／身幅63／肩幅58／袖丈23(cm)
【XL】身丈75／身幅66／肩幅60／袖丈24(cm) 素材：綿100％
トゥーヴァージンズは、3月24日に発売する書籍「邪神三十六景」の刊行を記念したオリジナルグッズの受注を、同社ECサイト「OTONARI」にて3月10日に開始した。発送予定は4月下旬。
「邪神三十六景」は、「もし、北斎が描いた江戸の絶景に、名状しがたきものたちが現れたら……」という世界観で描かれる画集。今回展開されるグッズには、複製原画、Tシャツなどのアイテムがラインナップされている。
「邪神三十六景」刊行記念オリジナルグッズ一覧
「複製原画・大 (全3種)」価格：各55,000円 サイズ：B2 印刷：ジークレー印刷 販売形態：受注生産
「複製原画・小 (全3種)」価格：各22,000円 サイズ：A3 印刷：ジークレー印刷 販売形態：受注生産
「Tシャツ (全3種)」価格：各6,050円 サイズ：M／L／XL
【M】身丈69／身幅60／肩幅55／袖丈22(cm)
【L】身丈72／身幅63／肩幅58／袖丈23(cm)
【XL】身丈75／身幅66／肩幅60／袖丈24(cm) 素材：綿100％