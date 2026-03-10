７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」のＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）がグループを脱退することが１０日、わかった。所属事務所が公式Ｘ（旧ツイッター）などで発表した。今後は６人体制で活動を継続し、ヒスンは事務所に所属したままソロとして活動するという。

グループの公式Ｘでは、「［お知らせ］ ＥＮＨＹＰＥＮの今後の活動について」のタイトルで所属事務所の声明がポストされ、「当社は、ＥＮＨＹＰＥＮが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でＨＥＥＳＥＵＮＧが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。これに伴い、ＨＥＥＳＥＵＮＧはＥＮＨＹＰＥＮから独立し、ＥＮＨＹＰＥＮは今後の公式スケジュールより６人体制で活動を継続する予定です」と、ヒスンの脱退を報告。

続けて「短い文章ですべての過程を十分にご説明することは難しいですが、長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定であることをお伝えしたく存じます。ファンの皆様すべてが同じ気持ちで受け入れることが難しいお知らせであるかもしれないことも承知しております。それでも、この決定がＥＮＨＹＰＥＮとＨＥＥＳＥＵＮＧの未来のための選択であることを、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とファンに理解を求め、「ＥＮＨＹＰＥＮは、ＥＮＧＥＮＥの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります。新たな挑戦を始めるＥＮＨＹＰＥＮとＨＥＥＳＥＵＮＧへ、ＥＮＧＥＮＥの皆様の温かいご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。