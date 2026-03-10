通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．５％付近に低下、有事ドル買いが一服 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．５％付近に低下、有事ドル買いが一服

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.52 8.24 7.87 8.62

1MO 9.20 7.17 8.33 7.98

3MO 9.35 6.86 8.55 7.84

6MO 9.50 6.92 8.74 7.93

9MO 9.61 7.04 8.86 8.04

1YR 9.54 7.05 8.90 8.06





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.51 11.09 8.55

1MO 9.07 10.34 8.22

3MO 9.31 10.01 8.01

6MO 9.55 9.99 8.05

9MO 9.67 10.11 8.15

1YR 9.67 10.03 8.13

東京時間16:36現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は８．５２％と東京午前の８．７８％からさらに低下している昨日のトランプ米大統領の、イランとの戦争は間もなく終結するが「今週中」ではない、との発言を受けて、有事のドル買いに巻き戻しが入ったことが背景。一段のヘッジ需要は後退している。

