ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は157.40近辺、ユーロドルは1.1650近辺での推移。いずれも本日のドル安圏に位置している。直接的にはハウザー豪中銀副総裁のタカ派発言で豪ドル/ドルが上昇したことが、ドル売り圧力を波及させた格好となっている。加えて、昨日のイランとの戦争が早期に終結する見込みとのトランプ発言で有事のドル買いに巻き戻しの動きが広がった影響も見逃せない。この発言で世界的に株式市場が堅調に推移しており、欧州株も独ＤＡＸ指数が２％高で取引を開始している。



USD/JPY 157.39 EUR/USD 1.1651

