3・27開業「東京ドリームパーク」に“しゅんゆま”ら『今日好き』カップル3組登場 企画＆トークでイベントを盛り上げる
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、27日に東京ドリームパークにて特別イベントを開催することを決定した。
【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。昨年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
2月16日から『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送がスタートした。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13人の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かう。
今回、『今日好き』が特別イベントを行う東京ドリームパーク（以下、TDP）は、27日に開業する有明発の複合型エンタテインメント施設。特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆうひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの3組と、『今日好き』にて高校生を見守る“恋愛見届け人”であるNON STYLE・井上裕介が出演。「初めての共同作業！愛の宅配便」や「カップル対抗！借り人競争」といった、カップルならではの企画や出演者によるトークでイベントを盛り上げる。
