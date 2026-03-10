交通事故により7日に有明アリーナで開催された「RIZIN.52」を欠場した格闘家・相本宗輝（25＝フリー）が10日、自身のXを更新し、ファンや関係者に謝罪した。

相本は冒頭で「自分本人からの皆様へのご報告、ご連絡が遅くなってしまい誠に申し訳ありません。現実を受け止めきれませんでした」と記し「試合を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、RIZIN、DEEPなどの大会関係者の皆様そして何より対戦予定だったコレスニック選手、多大なご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪。試合が間近に迫った時期の事故とあって「今回のことについては、さまざまなご意見を真摯に受け止め、しっかりと反省します。この度はこのような事態となり、皆様の応援や期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありませんでした。一から自分自身考え直し皆様の意見などをしっかり受け止め今後見つめ直していきます。本当に申し訳ございませんでした」と締めくくった。

相本は強力な打撃と身体能力を武器に9戦9勝を誇るDEEPのホープ。RIZINフェザー級のトップ戦線でタイトルマッチ経験者のコレスニックとのマッチアップはファンの期待も大きかった。

相本の欠場で代役に指名された武田光司は3日前のオファーで契約体重に合わせるため8キロ減量し試合に臨んで、コレスニックに激闘の末、判定勝利を収めた。

この投稿にファンは「無事で何より」と本人の発信に安堵（あんど）。「まずはケガを治して復帰待ってます」と次戦に期待する声も多かった。